Bompengedemonstrasjoner i Oslo

Natt til lørdag ble 52 splitter nye bomstasjoner «avduket» i Oslo. Timer senere var motstanderne på plass for å markere sin misnøye.

Tidligst ute var Frps førstekandidat Aina Stenersen, som var på plass fra klokka 8 ved bomstasjonen ved Østre Gravlund.

I knappe 11 grader og regn holdt hun koken i over fire timer, og fikk etter hvert følge av sju partikollegaer. I tillegg demonstrerte Oslo Frp ved flere andre bommer.

– Det har vært helt fantastisk. Helt strålende. Det har vært en overveldende respons fra bilistene. Det er så mange som tuter og gir tommel opp, sier en svært blid Stenersen til NTB.

Hun har registrert totalt 100 «tutinger» i tiden hun har stått ved bomstasjonen.

– Smertegrensen er nådd

– Det har vært så stort engasjement fra bilistene at jeg ikke har merket kulden eller regnet. Det har vært en kjempeflott opplevelse å oppleve engasjementet mot bompenger, sier Stenersen.

Hun mener det nyeste tilskuddet av bomstasjoner er med å gjøre ordningen enda mer usosial, og påpeker at bompengene rammer uavhengig av inntekt.

– Det er blitt så dyrt å få hverdagen til å gå opp. Nok er nok. Folk betaler bompenger når de skal til butikken, på trening, på jobb og på vei til gravlunden. Smertegrensen er nådd. Vi trenger bilen for å få hverdagskabalen til å gå opp, sier hun.

44 prosent økning

De nye bommene i Oslo er fordelt på tre såkalte ringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen. De kommer etter tidligere forlik om Oslopakke 3 i 2016 og 2017. Hensikten med det nye systemet er å spre bompengebelastningen på flere.

Under Frps regjeringstid har antallet bomstasjoner økt med 44 prosent. Partiets samferdselspolitikere på Stortinget framholder at det skyldes manglende stortingsflertall for fjerning av ordningen. Partiet har også påpekt at mange pakkene er vedtatt lokalt.

Også Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) arrangerer demonstrasjoner i Oslo lørdag, men disse starter litt senere.

