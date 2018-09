Bompengeopprøret sprer seg til flere byer

Den siste tiden har det vært aksjoner mot bompenger flere steder i landet. Tirsdag blir det arrangert aksjoner i Drammen, Fredrikstad og Kristiansand.

I Drammen begynte en kjør-sakte-aksjon klokken 16 tirsdag ettermiddag. Målet er å lamme rushtrafikken.

– Vi skjønte at vi var nødt til å øke innsatsen. Så dagens aksjon er å heve nivået. Det skal ikke være farlig, men det blir nok plagsomt. Ellers får vi ikke oppmerksomhet, sier aksjonsleder Anders Lunde til NRK.

Bokpengeaksjonistene i Drammen ønsker å ramme rushtrafikken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ifølge Drammens Tidende var nesten 200 mennesker påmeldt til aksjonen på forhånd.

I Fredrikstad er det varslet demonstrasjonstog mot bomringen. Initiativtaker Kirsti Nelvik sammenligner den planlagte bomringen i byen med Berlin-muren.

– For meg blir dette som en mur. Jeg kan komme meg over til den andre siden av byen, men da må jeg betale for det. Da er det jo ikke fritt lenger, sier hun til NRK.

Også i Kristiansand er det varslet demonstrasjon mot bompenger på torget i byen tirsdag kveld.

