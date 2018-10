Bompengeringen skrotes i Arendal

- Kampen mot bompenger lokalt er viktig og gir resultater, mener Frp-leder Siv Jensen.

Onsdag ble det enstemmig vedtatt i Arendal Arbeiderparti, det største partiet i bystyret, at de går imot bomringen rundt Arendal. Bomstasjonene skulle utløse belønningsmidler fra staten til bymiljøpakke med blant annet gang- og sykkelveier og andre miljøfremmende tiltak, skriver Agderposten (krever abonnement).

Dette skaper jubel i Frp-leiren. Under talen på Frps landsstyremøte i helgen trakk partileder Siv Jensen frem vedtaket som et eksempel på at det nytter å kjempe imot bompenger.

– Fremskrittspartiet sier nei til at våre innbyggere skal mures inne i lokale bomringer. I Rogaland har FrP vist hvordan kampen mot bompenger skal kjempes. FrP har vist konsekvensene av den usosiale bomringen rundt Nord-Jæren. Frp tar kampen på vegne av folk flest. Og siste nytt i Arendal, er at AP har gitt opp bomringen rundt byen etter massivt trøkk fra FrP. Det viser at kampen mot bompenger lokalt er viktig og gir resultater, sa Siv Jensen under talen, skriver Agderposten lørdag (krever abonnement).

Vil ikke tvinge bilavhengige til å betale

Bomringplanene er del av en felles bypakke for Arendalsregionen - Grimstad, Arendal, Froland og Tvedestrand.

– Vi har landet på at vi vil fremme andre tiltak for miljø og samferdsel, enn via en usosial og unødvendig bomring. Vi synes ikke det er riktig å tvinge barnefamilier og dem som er avhengige av bil til å betale. Det er høyest uvisst hvor mye belønning vi får av staten. Vi har ikke fått noen konkrete lovnader fra regjeringen. Jeg lurer på om de egentlig vil at vi skal nå klimamålene, sier Vanja Grut, leder for Arendal Ap, som blant annet forteller om planer for å få flere til å reise kollektivt, til Agderposten etter at vedtaket var klart.

Hun viser også til at Grimstad har vendt ryggen til planene, og at det også har vært negative signaler fra Froland, skriver Agderposten.

- Skuffet

Til Agderposten lørdag sier leder av styringsgruppa for Areal- og transportplansamarbeidet i arendalsregionen, fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand, at det er vanskelig å se for seg at andre finansieringsløsninger kan erstatte bompengene.

Gruppelederen i Venstre, Pål Koren Pedersen, er skuffet over vedtaket, men enig med Grut i at det er usikkert hva staten vil bidra med.

– Dette er en kortsiktig valgkampsak hos Ap, som jeg er fullstendig uenig i. Det er veldig uheldig å lukke dørene nå. For å få et bedre klima og miljø, trenger vi modige politikere som finner løsninger. Det er veldig dumt å lukke døren for et virkemiddel som vi vet har god effekt, sier Koren Pedersen til Agderposten.

