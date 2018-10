Bon Jovi til Norge

Gjester Stavanger denne gang.

Bon Jovi returnerer til Norge i 2019, som ledd av sin første turné på seks år, melder Live Nation i en pressemelding.

Lørdag 8. juni besøker amerikanerne Stavanger og Viking Stadion (SR-Bank Arena).

- De store showene, titusenvis av folk samlet, det er det vi gjør. Det er ikke noe som er bedre enn å spille utendørskonserter foran tusenvis av våre fans. Vi kan ikke vente på å se dere alle, sier Jon Bon Jovi i en uttalelse.

Med som support har de fått lokale helter i Skambankt

Sist bandet var i Norge, i 2013, viste de seg frem i Oslo og Bergen.

- Vi er et nytt og forynget Bon Jovi. En uthvilt line up som fikser det hver kveld. Vi låter bedre enn noen gang og vi koser oss hvert minutt. Vi er der som et band, som vokser på hverandre og fansen, vi har vårt livs beste tid.

Bon Jovi har solgt 130 millioner album, inneholdene hits som «You Give Love A Bad Name», «It’s My Life» og «Wanted Dead Or Alive».

Billetter i salg 2. november kl. 10.00.

