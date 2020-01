Bondevik storfornøyd med Hareides comeback

– Det er et godt bytte når Frp går ut og Knut Arild Hareide går inn, sier tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik om endringene i regjeringen.

Fredag ble tidligere KrF-leder Hareide presentert som ny samferdselsminister på Slottsplassen i Oslo.

– Jeg synes det er positivt. Både fordi han vil være en styrke for regjeringen, og fordi det virker samlende innad i KrF. Det er flere av oss som nå har fått en regjering vi kan heie på, sier Bondevik til NTB.

I fjor høst var KrF gjennom et opprivende retningsvalg, som endte med at høyresiden i partiet vant og inngikk regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre. Mot blant annet Bondevik og Hareides ønske.

Bondevik avviser likevel at det er en fallitterklæring for venstresiden i partiet når Hareide nå slutter seg til KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads regjeringsprosjekt.

– Nei. Innvendingen mot den forrige regjeringen, og hovedgrunnen til Hareides forslag i fjor høst, var at Frp satt i regjeringen. Det regjeringsalternativet vi nå får, er det KrF gikk til valg på i 2017, sier Bondevik, som selv har ledet en regjering med akkurat samme partisammensetning – den såkalte Bondevik 2-regjeringen.

– Det er derfor jeg sier at flere av oss nå vil heie på regjeringen. Vi er vant med å samarbeide med de partiene. Det blir selvsagt ikke uproblematisk, både innad i regjeringen og på Stortinget, men for mange av oss er det et mye bedre alternativ enn det som var.

Bondevik bekrefter at han har vært i kontakt med både Hareide og Ropstad de siste dagene.

– Rådet du Hareide til å gå inn i regjeringen?

– Når jeg sier at jeg er tilfreds med avgjørelsen, så ligger det i saken.

Den tidligere statsministeren har følgende råd til KrF-statsrådene og regjeringen:

– De skal jo styre på bakgrunn av Granavolden-erklæringen. De får legge fram for Stortinget det de mener er rett, og så får de ta forhandlingene der. Det vil nok primært være Frp de søker støtte hos. Men nå som Frp har løst seg, vil regjeringspartiene også måtte søke mot andre partier. Det gjorde vi også i min tid. Vi fant løsninger med Frp, men også med Ap i noen saker, sier Bondevik.

(©NTB)