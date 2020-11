Over 40 personer i åtte kommuner er koronasmittet etter at smitten har spredd seg gjennom møteaktiviteter i kirkelig regi i Stad i Vestland.

To prester, en organist og en kirkeverge er blant dem som har fått påvist koronasmitte, skriver NRK.

Smitteutbruddet knyttes til et internt stabsmøte ved Eid kirke, og et arrangement i et forsamlingshus i samme kommune.

Bønnemøte i Stad trakk mellom 20 og 30 personer fra ulike bygder, og smitten har nå forgreininger til sju andre kommuner; Volda, Stryn, Gloppen, Kinn og Sunnfjord, samt Bergen der smitten skal ha kommet fra.

(©NTB)

Reklame Slik så det ut da Hans-Olav fikk million-beskjeden