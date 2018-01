Bookingselskapene tror Espen Jansen vinner Mesternes mester

- Alltid stas å være favoritt, selv om det er sjeldent at favoritten vinner, sier Espen Jansen.

Fredag kveld har sesong 9 av «Mesternes mester» premiere på NRK, og skal man tro bettingselskapene er det ingen tvil om hvem som vinner: Turneren Espen Jansen.

- Det er jo alltid stas å være favoritt, selv om det egentlig ikke er noen fordel. Det er sjeldent at favoritten vinner, sier Jansen til Nettavisen.

- Norges best trente 50-åring



At Jansen er forhåndsfavoritt, er kanskje ikke så rart med tanke på at han i 2008 omtalte seg selv som Norges best trente mann.

- Det var egentlig Thomas Alsgaard som sa det. Det jeg sa var at turnerne er de best trente idrettsutøverne og jeg var jo Norges beste turner i 2008, sier Jansen.

- Men nå er det 2018, er du fortsatt Norges best trente?

- Det må i tilfelle være Norges best trente 50-åring, ler Jansen, som legger til at han ikke er så glad i å snakke om «best trent»-uttalelsen fra 2008.

GUTTA I KONKURRANSE: Steffen Iversen, Espen Jansen, Andreas Ygre Wiig, Ralf Falk-Larssen og Kurt Asle Arvesen.

- Ingenting som heter gammel og ung



Jansen hadde, ifølge ham selv, «litt vanskeligheter med å legge opp». Han ga seg for første gang i 1997, men gjorde to comeback etter det. I 2008 tok han sin siste av totalt 10 kongepokaler, samme året som han fylte 40.

I Mesternes mester er han den tredje eldste, men tror ikke det skal være noe hinder.

- Jeg føler meg ikke så veldig gammel. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, ville jeg aldri hørt på de som mente man var gammel som idrettsutøver ved fylte 25 år. Det er ingenting som heter gammel og ung. Enten er du i form, eller så er du ikke i form.

- Da du først så lista over deltakere i Mesternes mester, hvem så du på som din største konkurrent?

- Det er vanskelig å nevne kun ett navn. Denne konkurransen handler ikke bare om å være sterkest, det er veldig varierte øvelser. Veldig mange av de som er med er jo fortsatt semiaktive i sin karriere. Gro la jo opp et kvarter før hun kom, mens Solveig og Steffen er fortsatt spillende trenere. Så det er veldig åpent, sier Jansen.

DELTAKERNE: Bak f.v. Bjørg Eva Jensen, Steffen Iversen, Lena Boysen Hillestad, Rolf Falk-Larssen, Solveig Gulbrandsen, Espen Jansen. Foran f.v.: Kurt Asle Arvesen, Isabel Blanco, Gro Hammerseng-Edin og Andreas Ygre Wiig.

- Aldri før har nivået vært høyere



Programleder Dag Erik Pedersen gleder seg til å vise frem sesong 9 av Mesternes mester denne vinteren. For første gang siden sesong én, er Mesternes Mester en del av «gullrekka», og programlederen håper TV-seerne er fornøyde med det.

MESTERNES MESTER: Steffen Iversen, Espen Jansen, Andreas Ygre Wiig og Kurt Asle Arvesen deltar i den niende sesongen av Mesternes mester.

- Lista for å delta i Mesternes mester blir lagt stadig høyere, og i år har vi en bukett med utøvere som presser hverandre til nye høyder. Aldri før har nivået vært høyere, sier Pedersen, og legger til:

- Dette sier jeg hvert år, og det begynner kanskje å bli litt latterlig, men jeg mener at dette er den beste sesongen så langt.

- Hva tenker du om at Espen Jansen er bookingfavoritt?

- Siden Mesternes mester er en såpass allsidig konkurranse, som omfatter både hjernevirksomhet og allsidig trening, så har han nok et fortrinn som turner. Så jeg skjønner bookingselskapene, men det er mange dyktige idrettsutøvere med i denne konkurransen.

