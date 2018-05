Borten Moe: - Jeg beklager overfor Navarsete

Ola Borten Moe beklager på vegne av de som var på den mye omtalte hytteturen.

Onsdag ble det kjent at politiet henlegger anmeldelsen av den sjikanerende meldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete for to år siden.

Meldingen ble sendt fra en hyttetur der ti Sp-politikere var samlet, deriblant partiets nestleder, Ola Borten Moe.

På Facebook beklager han nå saken overfor Navarsete.

- Da forstår jeg at politiet ikke går videre med meldingssaken i Sp. Det har vært krevende uker for partiet, Liv Signe Navarsete og alle som var med på turen. På vegne av alle som var på tur, (eksklusive den som sendte meldingen, vedkommende skylder en egen beklagelse til Liv Signe Navarsete og andre) vil jeg gjerne komme med en oppriktig beklagelse ovenfor Liv Signe Navarsete, skriver Borten Moe.

- Ikke en kollektiv handling

Borten Moe understreker at ingen skal få en slik melding, men påpeker samtidig at det ikke var han som sendte den.

Ingen fra hytteturen har så langt meldt seg og sagt at det var dem.

- For egen del har jeg ingenting med meldingen å gjøre, det var ikke en kollektiv handling og det er ingen som dekker over for andre. Jeg har tvert imot bidratt med det jeg vet og tror til Generalsekretær Knut M. Olsen, skriver Borten Moe, som beskriver den siste tiden som tung:

- Alle spekulasjoner, beskyldninger og antakelser om noe annet har gitt ikke bare meg og de andre som var på tur, men også våre familier, en tung tid. Jeg håper vi sammen skal være i stand til å legge denne ulykksalige saken bak oss og få fokuset over på Senterpartiets politikk.

Borten Moe har midlertidig trukket seg fra sitt verv på grunn av saken, og det er uvisst om og når han vil komme tilbake som partiets nestleder.

