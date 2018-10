Den spionsiktede russeren Mikhail Botsjkarev sa han ikke er bitter på den norske staten før han forlot Oslo fengsel fredag.

Botsjkarev ble plukket opp av ansatte ved den russiske ambassaden rett før klokka 12.30 fredag. Han satte seg inn i den ventende ambassadebilen og kjørte direkte til ambassaden.

I uttalelsene han ga på russisk sa han at han var glad for å slippe ut av varetekt og at han ikke bærer nag til den norske staten. Russeren håper å kunne reise hjem raskt, kanskje allerede lørdag.

Løslatelsen fant sted kort tid etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) varslet at de trakk anken over Oslo tingretts løslatelse torsdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken