Brann i blokk i Oslo

Alle nødetatene har rykket ut til en boligblokk i Christian Michelsens gate i Oslo etter at det er observert røyk og åpne flammer på taket.

Politiet i Oslo opplyser at beboerne i både blokken det brenner i og naboblokkene blir evakuert fortløpende grunnet røykutvikling på stedet.

Brannvesenet har lokalisert brannen, som har oppstått på et loft i den ene oppgangen.

– Det er observert flammer i den ene oppgangen og røykutvikling i den andre, så vi evakuerer beboere i begge oppganger, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

Brannmannskapene jobber på to steder for å få kontroll over brannen.

Det er foreløpig ikke meldt om noen skadde, men i alle fall to leiligheter vil være ubeboelige i natt. Det skal ikke være fare for spredning ettersom det er brannskiller i bygget, opplyser politiet.

