Brann i bolig i Arendal

Nødetatene rykket ut til en boligbrann i Arendal ved 4.30-tiden natt til fredag. Brannen er under kontroll.

Politiet fikk melding om brannen ved Vollenetoppen klokken 4.39 og meldte drøyt ti minutter senere på Twitter at nødetatene var på stedet, og at huset var overtent.

Operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt sier til NTB at han foreløpig ikke har flere opplysninger om hvorvidt det var folk i huset.

– Det er altfor tidlig å si noe om. Jeg venter på tilbakemelding fra dem som er på stedet, sier Formo til NTB rett før klokken 5. Kort tid etterpå opplyser han til VG at de er i kontakt med én beboer og jobber med å få kontakt med de andre som er registrert på den aktuelle adressen.

Klokken 5.10 skriver politiet på Twitter at slukkingsarbeidet pågår, og at røykdykkere søker gjennom det som er mulig. En halvtimes tid senere opplyser politiet at brannvesenet har kontroll over brannen og at det ikke er fare for spredning til naboeiendommene.

(©NTB)