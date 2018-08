Brann i bygård i Oslo slukket

Ti biler fra brannvesenet rykket ut etter at det brøt ut brann på loftet i en bygård i Markveien på Grünerløkka i Oslo. Brannen ble slukket i løpet av kort tid.

Politiet ble varslet om brannen i 20.30-tiden torsdag, og en snau time senere opplyste 110-sentralen i Oslo at den var slukket.

Ifølge Oslo politidistrikt brant det i noe papir inne i en bod i bygården, noe som førte til stor røykutvikling. Seks personer ble evakuert fra bygården, men ingen av dem hadde blitt eksponert for røyk. Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg til andre bygninger.

