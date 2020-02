Nødetatene har rykket ut til meldinger om brann i Dombås kirke. Det skal være røyk og åpne flammer på stedet.

Det opplyser Innlandet politidistrikt på Twitter klokken 3.39.

– Brannmannskapene er i ferd med å slukke. Det har brent ved hovedinngangen, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han opplyser videre at brannmannskaper søker innover i kirken for å se om det brenner andre steder. På Twitter skriver politidistriktet at mannskapene på stedet ikke har kontroll.

Det er ifølge operasjonslederen for tidlig å si noe om årsaken.

– Vi vet ikke om det har begynt å brenne utvendig. Men om det er tilfelle, er det selvfølgelig mistenkelig, sier von Obstfelder.

Dombås kirke er en korskirke fra 1939.

