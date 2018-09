Brann i enebolig i Sokndal

Brannen er i ferd med å slukkes. Politiet hadde tidligere ikke fått bragt på det rene hvor beboerne befant seg.

Brannen i Sokndal er nå i ferd med å bli slukket. Politiet har fått bekreftet fra beboerne at de ikke befinner seg i huset.

Det ble tidligere søndag meldt at det andre etasje i en enebolig i Nedre Skarås i Dalane i Sokndal sto i full fyr. Det ble da jobbet med gjennomsøkning av eneboligen. Politiet skriver tidligere søndag på Twitter at de ikke hadde full kontroll over hvor beboerne i huset befant seg.

- Skal være full fyr i 2. etg. Det jobbes både med slukking og gjennomsøking av huset. I tillegg jobbes det med å få bragt på det rene hvor husets beboere befinner seg, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter klokken 12.12 søndag.

Det har ikke vært fare for spredning til andre hus.

Politiet fikk melding om brannen klokken 11.34.

- Kl 1134. Melding om brann bolighus i Nedre Skarås. Nødetatene er på vei.

