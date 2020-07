Brann i gymsal på skole i Moelv – brannvesenet har ikke kontroll

Det brenner i gymsalen på Gamle Kilde skole i Moelv i Ringsaker. Brannvesenet har ikke kontroll, og det er fare for spredning.

Politiet i Innlandet skriver på Twitter at det brenner i gymdelen av skolen og at brannvesenet har startet slukking, men at det ikke er kontroll på flammene.

– Det er fare for spredning til andre bygninger på skoleområdet, skriver politiet.

Hedemarken brannvesen opplyser at de i tillegg til å bistå med lift, sender flere røykdykkere og lederstøtte til stedet.

Politiet opplyser at Pinnerudvegen på oversiden av skolen er stengt for trafikk på grunn av brannen.

