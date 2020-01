Brann i kjemibygget på Blindern

Nødetatene har rykket ut til Universitetet i Oslo på Blindern etter melding om kraftig røykutvikling. Det brenner i kjemibygget, opplyser politiet.

Det er meldt om røyk fra et tak i Sem Sælandsvei, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

Politiet melder at det skal være røyk fra taket og muligens flammer inne i bygget. Klokka 15.25 meldte Oslo politidistrikt at nødetatene er framme på stedet og at bygget er evakuert.

Det tas høyde for at det kan være kjemikalier inne i bygget, men så langt er det uavklart om det er i kjemibygget det brenner.

NTB får opplyst fra politiet at meldingen fra brannvesenet kom klokka 15.10.

