Brann i smelteverk på Eina: - Det ristet voldsomt, hele huset knaket

Merket eksplosjonen nesten en mil unna.

Fredag morgen ble smelteverket Metallco Aluminium på Eina på Vestre Toten rammet av en voldsom eksplosjon og påfølgende brann. Fire ansatte ble skadelidende, to er sendt til sykehus mens to personer fortsatt ikke er gjort rede for.

En familie på Kolbu i Østre Toten - en mil unna fabrikken - forteller at de merket smellet ved 04.30-tiden.

- Det ristet voldsomt. Hele huset knaket. Senga beveget på seg, forteller Randi Erfjord til OA.

Hun sier til Nettavisen at hun først trodde det var et jordskjelv, med tanke på at det nylig var et på Østlandet.

- Så lurte jeg på om det var ammunisjonsfabrikken på Raufoss at noe hadde skjedd, det ristet så kraftig, sier hun til Nettavisen.

Erfjord forteller at hun ringte naboer og fikk bekreftet at de også hadde merket det ristet.

To personer er savnet etter eksplosjonene, mens to personer er skadd. Alle fire jobber ved smelteverket - tre av dem var på jobb på det tidspunktet brannen startet, mens den fjerde ankom omtrent samtidig.

Ved 10-tiden hadde redningsmannskapene ikke kontroll på brannen, og et større område rundt er evakuert.

- Jeg ble veldig overrasket da jeg fikk vite det var helt borte på Eina og at smellet hadde forplantet seg så langt. Det er veldig trist å høre at to er savnet, sier Erfjord.

