Brann i to busser på Fornebu - én person skadd

Brannsvesenet har kontroll på brannen.

Én lettere skadd og 60 personer evakuert. Brannvesenet har kontroll, men brannen er ikke slukket.

Det brant i busser på Fornebu. Politiet fikk først melding om en brann i en russebuss. Deretter ble det meldt om brann i tre busser, og at brannen har spredt seg til bygg på stedet. Senere meldte politiet at det var snakk om to busser.

Bussene sto parkert i en garasje ved et bilverksted da det brøt ut brann.

Det er også en dieseltank i området som politiet lenge fryktet at kunne bli antent. Politiet melder ved 8-tiden at eksplosjonsfaren er over.

– Men eksplosjonsfaren er over, og alt av gassflasker er ute. Vi fikk melding om at noen kunne ha overnattet i bygningen over bussgarasjen, men vi har ikke funnet noen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var lenge mye røyk i området.

– Flere er evakuert fra den brennende russebussen, men vi er ikke sikre på om vi har fått ut alle, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB onsdag morgen.

Politiet opplyste ved 08-tiden at én person er lettere skadd og at 20 personer ble evakuert. Dette tallet ble senere økt til 60.

Brannen startet i en søppelkontainer i garasjen og spredte seg til bussene.

