Brannbilsjåfør ilagt forelegg etter at brannmann døde i trafikkulykke

Sjåføren av brannbilen som kjørte av veien under utrykning i Kvinesdal i fjor sommer, er ilagt 20.000 kroner i forelegg. En brannmann døde i ulykken.

Det var 14. juli i fjor at brannbilen kjørte av veien på Vesterdalsvegen ved Omland i Kvinesdal mens den var under utrykning.

Totalt fem personer var involvert i ulykken. En av passasjerene i bilen, brannmann Frank Oddvar Thoresen (59), omkom. To personer ble sendt til sykehus med lettere skader.

Politiet skriver i en pressemelding tirsdag at statsadvokaten i Agder har besluttet at det skal utstedes et forelegg på 20.000 kroner til sjåføren av brannbilen. Forelegget blir gitt for overtredelse av veitrafikklovens paragraf 3, som gjelder uaktsom kjøring ved at han holdt for høy fart etter forholdene.

Sjåføren beholder likevel føreretten.

Ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken.

Brannsjef Jon Inge Aasen ved Åmot brannstasjon bekreftet overfor VG at brannmannskapene som havnet i ulykken, selv var på et mulig livreddende oppdrag.

– Dette er en moderne og bare to år gammel brannbil, som er godt utstyrt. Meldingen som kom inn, handlet om trafikkulykke med traktorvelt og fastklemte personer. De kjørte for å redde liv, sa han til avisen.

Ifølge Fædrelandsvennen var det to personer i traktoren som veltet på Vesterdalsvegen på fylkesvei 465 i Kvinesdal, men begge slapp uskadd fra ulykken, opplyste politiet.

