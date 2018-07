Brannen på Osterøy har blusset opp – helikopter på vei

En skogbrann som ble slukket på Osterøy i Hordaland forrige søndag, har blusset opp igjen. Et skogbrannhelikopter er på vei til stedet.

Sist helg brøt det ut skogbrann på Reigstadfjellet på Osterøy. Brannen ble slukket søndag, men nå er det røykutvikling i samme område, ifølge Bergens Tidende.

Området ligger ulendt til, og det er derfor vanskelig for brannmannskapet å komme fram til stedet.

– Vi har sendt ut en drone, men skogen er så tett at vi klarer ikke å få oversikt over brannen som høyt i terrenget og vanskelig tilgjengelig for brannmannskapene. Får vi et helikopter på plass, regner jeg med at vi får kontroll med brannen, sier vaktkommandør Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen til avisen.

(©NTB)

