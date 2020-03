Branntilløp på pasientrom på Ahus

Ingen pasienter er skadd, men to ansatte ved Akershus universitetssykehus har fått i seg litt røyk etter et mindre branntilløp på et pasientrom mandag kveld.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Politiet i Øst meldte om branntilløpet på pasientrommet på Akershus universitetssykehus (Ahus) klokka 23.14 mandag kveld. – Vi ble varslet via 110-sentralen 23.10. Da vi kom dit var brannen slukket. Det skal ha vært mindre branntilløp i en seng. Årsaken har vi ikke oversikt over så langt. Det jobbes med utlufting av avdelingen, der pasientene ble evakuert over til en annen avdeling, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til NTB. Politiet kan ikke opplyse hvilken avdeling det dreier seg om, men de sier at det ikke var akuttmottaket. Nesten alle intensivplassene på Ahus er nå fylt opp av koronapasienter, og sykehuset har nylig bedt andre sykehus om hjelp. (©NTB)