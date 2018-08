Brannvesenet advarer mot skogbrannfare når jaktsesongen starter

Selv om det nå blir våtere og kaldere, er det fortsatt stor skogbrannfare i deler av landet. Brannvesenet på Romerike advarer bukkejegerne før helgas jaktstart.

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) ga tirsdag tillatelse til at rådyrjakta kan starte som planlagt fredag, men forbyr all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark.

Blant forholdsreglene ØRB ber jegerne ta, er blant annet å sørge for at skudd ikke antenner vegetasjon, ved å bli værende i området en halvtime etter at skuddet er avfyrt, droppe røyken og respektere bålforbudet.

All brannfarlig aktivitet

– Det er også forbudt å bruke faste bål- og grillplasser og engangsgriller, heter det i en pressemelding fra ØRB.

Totalforbudet omfatter all aktivitet som gir risiko for skogbrann, som bålbrenning, grilling med kull, bruk av stormkjøkken, primus, bålpanne, kulegrill, engangsgrill, gassgrill og andre innretninger med åpen ild.

Heller ikke brannvesenet på Nedre Romerike legger ned forbud mot jakt på grunn av brannfaren, men ber jegere og grunneiere fortsatt være ytterst forsiktige.

Regn og levere temperaturer

– Foreløpig ser det også ut som første helga i bukkejakta vil skje i en del regn og lavere temperaturer. Selv om tørken og skogbrannindeksen tar seg fort opp igjen, vil dette hjelpe godt de første dagene, heter det i en pressemelding fra Nedre Romerikes Brann og Redning (NRBR).

NRBR oppfordrer jegere til å velge seg en post med en bakgrunn som er minst mulig antennelig, og at man sitter igjen en time etter skuddløsning for å forsikre seg om at vegetasjon ikke er blitt antent.

– En bøtte og vannkilde i nærheten er også viktig for å kunne slå ut eventuell ulming, skriver NRBR.

(©NTB)

Mest sett siste uken