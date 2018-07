Brannvesenet er frustrert over bålbrenning under ekstremtørken

Mange trosser fremdeles grill- og bålforbudet. De siste dagene har brannvesenet i Telemark rykket ut på flere meldinger om folk som fyrer opp.

– Det er observert svært mye bålbrenning i Telemark i kveld, og mange har glemt den ekstremt høye skogbrannfaren. Glør fra disse bålene kan antenne brann i lang tid i etterkant, så vær så snill å avstå fra dette, skrev 110-sentralen i Telemark på Twitter tirsdag kveld.

Meldingen kom etter at brannvesenet hadde rykket ut til flere steder hvor folk tente opp bål og griller.

– De siste dagene har vi vært ute på fem-seks meldinger om bål og grill. Det er utrolig synd at folk ikke tar hensyn til den ekstreme skogbrannfaren som er nå, for det skal ikke mye til før det tar fyr i vegetasjonen, sier operatør Arne Momrak ved 110-sentralen i Telemark til NTB.

Holder ikke med et par halvannenlitere

Telemark er ett av fylkene som har vært hardest rammet av skogbranner i sommer, men skogbrannaktiviteten har nå roet seg.

Momrak sier at brannvesenet, i tilfeller hvor de får melding om bålbrenning, oftest sender ut en bil med et par mann for å slokke og fortelle om bålforbudet.

– Så tørt som det er nå setter varmen og glørne seg langt ned i bakken. Det holder ikke å dynke med et par halvannenlitere med vann. Det må mye mer til enn som så, sier han.

Arne Momrak understreker likevel at folk flest overholder bålforbudet.

– Vi får også god hjelp av at flere butikker på eget initiativ har ryddet vekk griller og engangsgriller. Skognæringen har i tillegg tatt en pause, noe som er kjempebra og som gjør at vi generelt har få branntilløp, sier han.

Politiet varsler økte bøter

Brannvesenet varsler politiets operasjonssentral når de får melding om bålbrenning, og ofte rykker politiet ut sammen med brannvesenet til slike meldinger.

Fredag i forrige uke sa påtaleansvarlig Per Morten Sending i Sørøst politidistrikt til Laagendalsposten at de siden slutten av mai har anmeldt 25 personer for brudd på det totale grillforbudet, og at de vurderer å øke bøtene.

– Nå med den ekstreme skogbrannfaren vurderer vi å skru opp boten for å tenne bål eller grill, til 10.000-12.000 kroner, sa Sending.

Varmetopp før regnet

Denne uken har Vestlandet fått regn mange steder. Til helgen er det meldt regn også på Sør- og Østlandet. På Sørlandet er det ventet 5–15 millimeter i løpet av helgen, mens det på Østlandet kan komme opp mot 50 millimeter enkelte steder.

Vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt er likevel usikker på om det vil være nok til at det blir noen vesentlig endring i skogbrannfaren.

– All nedbør hjelper på skogbrannfaren, så får vi se om det trenger ned i bakken eller om det bare tørker opp igjen. Vi får bare håpe at det ikke blir så mye torden, for nå er det tørt langt ned i bakken, sier Moxnes.

Før regnet kommer er det likevel ventet enda varmere vær. Fredag kan vi ifølge meteorologene få årets varmeste dag med opp mot 34 grader enkelte steder i Sør-Norge.

Momrak på 110-sentralen tror fremdeles at det vil være høy skogbrannfare en god stund til.

– Man sier at en rotbløyte er på 20–30 millimeter, og det må nok komme flere sånne for å senke skogbrannfaren vesentlig. Selv om det kommer 40 millimeter i helgen, betyr ikke det at faren er over på mandag.

(©NTB)

