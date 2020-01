Brannvesenet har kontroll på brannen på Sola

Brannvesenet fikk sent tirsdag kveld kontroll over brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn, men etterslokkingen pågår ut over natten.

Over åtte timer etter at det ble slått alarm om brannen i parkeringshuset tirsdag ettermiddag, meldte politiet klokka 23.55 om at brannen var under kontroll, skriver Stavanger Aftenblad. Trolig er flere hundre biler ødelagt og parkeringshuset er påført alvorlige skader etter brannen som førte til full nedstengning av flyplassen.

– Brannvesenet fikk kontroll over brannen ved midnatt. Det er fortsatt etterslokking nå. Alt slokkearbeid skjer fra utsiden ettersom det er gitt beskjed om at vi ikke skal gå inn bygget, sier vaktkommandøren ved Rogaland 110-sentral til NTB.

Det fem etasjer høye bygget har fått store skader og det har vært fare for at det skal rase sammen. Parkeringshuset skal ha vært bortimot fullt da brannen oppsto. Avinor opplyser til NRK at det er over 3.000 parkeringsplasser i parkeringshuset,

Like før midnatt opplyste politiet at brannvesenet har dimittert mange av sine mannskaper, men både politipatruljer, flere brannbiler og en ambulanse blir på stedet gjennom natten.

– Vi holder en dialog med brannvesen og Avinor om når vi kan åpne veien inn mot flyplassen igjen, sier operasjonsleder Jostein Reiestad i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Avinor opplyste sent tirsdag kveld at flytrafikken vil gå som normalt fra Sola fra onsdag morgen, men at det kan oppstå forsinkelser.

