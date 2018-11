Brødrene Espen (54) og Stig (59) omkom i småflystyrt ved Meråker

Politiet har frigitt navn på de to omkomne.

SISTE: Politiet har frigitt navn på de to omkomne etter småflyulykken ved Meråker onsdag kveld. De to var brødrene Espen Andreas Holdnes Hoff, 54 år gammel, bosatt i Trondheim, og Stig Harald Hoff, 59 år gammel, bosatt på Ørlandet.

Saken oppdateres.

Politiet har i løpet av torsdagen jobbet med tekniske undersøkelser og avhør av vitner.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe nærmere om hendelsesforløp og årsak til ulykken. Vi jobber i tett samarbeid med blant annet Havarikommisjonen med å få klarhet i dette, opplyser lensmann Kjetil Ravlo i Værnes lensmannsdistrikt i en pressemelding.

Det pågikk torsdag en operasjon for å få ut de omkomne fra vraket.

Onsdag ettermiddag omkom to brødre da et småfly styrtet i Meråker i Trøndelag. Her fra gården like ved Øyan flyplass.

Obduseres

Bakgrunnen for at dette ble utsatt til torsdag, er at flyet lå i krevende terreng, og hensynet til en forsvarlig berging gjorde at man ventet til det ble dagslys, opplyser Ravlo.

Politiet ønsker foreløpig ikke å gi noen opplysninger om de to omkomne, ettersom identiteten ennå ikke er bekreftet. Det skal foretas en obduksjon på St. Olavs hospital fredag.

– Flyet har relativt omfattende skader. Havarikommisjonen skal se nærmere på omfanget når det er fraktet til Kjeller, sier Ravlo.

Politiet er fortsatt interessert i å komme i kontakt med personer som har informasjon som de tror kan ha betydning for saken.

Selvbygget

Flyet ble funnet klokken 17.42 av et Sea King redningshelikopter i ulendt terreng rundt 700 meter nordvest for Øyan flyplass i Meråker etter at nødpeilesenderen ble utløst i underkant av to timer tidligere.

Flyet er selvbygget og av typen Vans Aircraft RV-6, en populær modell blant selvbyggere. Det blir kontrollert og typegodkjent av Luftfartstilsynet før det får fly, skriver Adresseavisen.

Det er uklart om de to pilotene forsøkte å lande på flystripa, som ifølge Værnes flyklubb kun er utstyrt for dagslysflyging.

Siden redningshelikopteret ikke klarte å lande i det krevende terrenget, ble bakkemannskap sendt bort til vraket, hvor de to personene ble funnet omkommet.

(©NTB)

Mest sett siste uken