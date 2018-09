Bred oppgang sendte Oslo Børs til nye høyder

Oppgang for en rekke av tungvekterne på Oslo Børs sørget for ny rekord for hovedindeksen, som steg med 0,54 prosent til 917,97 poeng torsdag.

Hele sju av de mest omsatte aksjene på hovedindeksen steg torsdag. Equinor falt marginalt, mens Subsea 7 (+0,5 prosent), Borr Drilling (+0,5), DNB (+0,7), Telenor (+1,1), Marine Harvest (+1,5), Yara (+1,8) og Norsk Hydro (+2,3) bidro alle sterkt til ny rekord på hovedindeksen for andre gang denne uka.

Samtidig falt oljeprisen noe utover torsdagen. I 17-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for 78.77 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for drøye 71 dollar fatet.

Også på de toneangivende europeiske børsene gikk det oppover. Mens FTSE 100-indeksen i London løftet seg beskjedne 0,3 prosent, steg DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris med henholdsvis 1,0 og 1,1 prosent.

