Brexit kan gi medisinmangel i Norge

Storbritannia har innført et forbud mot å videreeksportere livsviktige medisiner de har importert. Ved brexit kan det bli mangel på legemidler i Norge.

Torsdag innførte Storbritannia såkalt parallelleksport, som betyr at medisiner som er importert til Storbritannia, ikke kan eksporteres ut. Britiske myndigheter sier deres borgere trenger medisinen selv.

VG skriver at medisinene som rammes av forbudet, først og fremst er adrenalinpenner som brukes ved allergisjokk. De selges under navnene EpiPen og Jext. I tillegg er det et eksportforbud på rivaroxaban, som er et blodfortynnende middel som selges under navnet Xarelto i Norge.

Ifølge Dagens Medisin forbyr Storbritannia eksport av totalt 24 preparater til andre land.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til VG at forbudet kom overraskende på dem.

Han sier norske myndigheter har fått uvanlig mange forespørsler fra britiske myndigheter om parallelleksport. Han sier de har bedt norske grossister være svært forsiktige med å selge legemidler ut av Norge i den uoversiktlige situasjonen brexit skaper.

Til Dagens Medisin sier Madsen at han ikke vet om forespørslene har en direkte sammenheng med eksportforbudet.

– Vi er redd for at vi nå bli en del av et spill der Storbritannia vil kjøpe medisiner fra andre land, samtidig som de beskytter seg selv ved ikke å selge legemidler ut av landet. Norge er 100 prosent avhengige av import av legemidler. Nå frykter vi en smitteeffekt, der andre land gjør det samme for å beskytte seg selv. Hvis store legemiddelprodusenter som Tyskland, Italia, Frankrike og Spania gjør det samme, er det krise for oss, sier Madsen til VG.

