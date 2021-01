Ett tilfelle av det britiske muterte viruset er nå påvist i Trondheim, skriver kommunen i en pressemelding.

Den smittede med det muterte viruset har ankommet Trondheim fra Storbritannia for over to uker siden, ifølge kommunen.

Vedkommende har siden ankomsten vært i isolasjon, og er nå friskmeldt.

Kommunen sier de har full kontroll på smittesporingen rundt dette tilfellet, og at ikke påvist spredning av det muterte viruset.

(©NTB)

Reklame Strømmen er 33 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen