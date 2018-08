Brobyggerpris til Skam-stjerne

Imam Meskini – skuespilleren bak Skam-Sana – tildeles Brobyggerprisen 2018 for sitt bidrag til å «minske avstanden mellom mennesker med ulike religioner».

Også Norway Cup tildeles brobyggerpris i år, for sin «verdifulle og målrettede kamp for inkludering og brobygging mellom nasjoner».

Prisene deles ut av 14. augustkomiteen, som jobber for å bygge bro mellom det norske og det pakistanske samfunnet.

– Etter komiteens mening har Iman Meskini med sin rolle i NRK-serien «Skam» som Sana, brakt folk sammen. Både på skjermen og i publikum. Iman Meskini har vist oss hvor mye vi har til felles, uansett alder, kjønn, legning og livssyn. At vi ikke skal være så raske til å mistro hverandre, og at vi kommer lenger med kjærlighet enn med hat, heter det i juryens begrunnelse.

– Meskini har også bidratt til å minske fordommene, spesielt mot unge muslimske kvinner med hijab.

Fotballturneringen Norway Cup tildeles også Brobyggerprisen 2018.

– Komiteen har lagt merke til at Norway Cup er verdens største fotballturnering for barn og unge, og Norway Cup har alltid vært opptatt av at ungdom skal møtes og bli kjent på tvers av landegrenser og bakgrunn, heter det i begrunnelsen.

Statsminister Erna Solberg deltar under seremonien når prisene skal overrekkes 12. august. Tidligere prisvinnere er blant annet kong Harald, Erna Solberg, Thorbjørn Jagland og tidligere biskop Ole Kvarme.

Prisen for årets norskpakistaner deles også ut under seremonien, og i år går den til Javad Mushtaq.

(©NTB)

