Brødre tiltalt for drapsforsøk i Oslo

To menn er tiltalt for drapsforsøk etter en knivstikking på Grønland i Oslo i februar. Sammen med en tredje mann er de også tiltalt for drapsforsøk i 2017.

De tre tiltalte er brødre, skriver Document.no. En 18-åring og en 20-åring er tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning til dette på en 18 år gammel mann som ble knivstukket i Motzfeldts gate på Grønland 5. februar. Den fornærmede ble raskt tatt hånd om og kjørt til sykehus med alvorlige skader. Det tok heller ikke lang tid før de to siktede ble pågrepet og kjørt til arresten. Sammen med en 22 år gammel mann er de også tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning til dette for en hendelse som fant sted i 2017. De skal ha knivstukket en person utenfor Furusetsenteret i Oslo, ifølge tiltalen fra Oslo tingrett. (©NTB)