Broiler-Mikkel i trøbbel med tysk politi

Tyske aviser skriver om to turister fra Skandinavia som havnet i dronetrøbbel denne uka. De to turistene viste seg å være Mikkel Christiansen og en kompis.

DRAMMEN/TYSKLAND: Den tyske avisa Die Welt skriver at de to skandinaviske turistene bare ønsket seg et fint bilde av alpene da drona satte seg fast i toppen av et tre.

Ifølge avisa skal turistene dermed ha prøvd å sage ned treet i håp om å få ned drona.

Det fikk, ifølge Die Welt, en lastebilsjåfør med seg. Han ringte politiet. Da de kom til stedet fikk de to turistene en bot på 350 euro. Det tilsvarer cirka 3370 norske kroner.

Hendelsen skal ha skjedd ved Allgäu sør i Tyskland.

Mikkel Christiansen, kjent fra DJ-duoen Broiler, fikk 350 euro i bot for å ha saget ned et tre i Tyskland.

Saken i Die Welt om turistene som havnet i dronetrøbbel.

Overfor Drammens Tidende bekrefter Mikkel Christiansen, kjent fra Broiler, at han hadde trøbbel med politiet i Tyskland.

Han skriver at de hadde trøbbel med en veldig stor drone som satte seg fast i greinene rundt 15 meter høyt oppe.

– Så etter et par forskjellige forsøk ble en sag det eneste alternativet. Politiet dukket ganske raskt opp og bøtela oss 350 euro for å ha saget ned treet. Drona gikk forresten i stykker da treet falt, så det ble i det store og hele ikke spesielt billig, skriver han.

I et vakkert landskapsbilde lagt ut for cirka 20 timer siden på Instagram skriver Christiansen «having some trouble mit der deutsche polizei regarding drones crashing, but apart from that we are exploring the alps in the best possible way».

I en kommentar under bildet skriver han at de er ute av Tyskland, og i Østerrike.

