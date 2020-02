Brosteinprisen til Stålsett, Viste og Mennesker i Limbo

Kirkens Bymisjon gir Brosteinprisen 2019 til det organisasjonen anser for å være tre viktige aktører i kampen for ureturnerbare asylsøkeres rettigheter. En av dem er tidligere biskop Gunnar Stålsett som her er fotografert sammen med Lula Tekle i rettssalen. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)