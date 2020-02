Brøytebilsjåfør hentet ned etter snøskred over vei i Senja

Hjelpemannskaper har hentet en brøytebilsjåfør trygt ned fra fjellet mellom to tunneler på Senja i Troms, etter et større skred natt til torsdag.

Politiet fikk melding fra brøytebilsjåføren klokka 0.45 natt til torsdag om at det var gått et større snøskred over veien på et ubebodd område inn til Husøy på Senja. Skredet er gått mellom Riventunnelen og Fjellsendentunnelen som forbinder Husøy med omverdenen. Skredet er om lag 70–80 meter langt og over to meter høyt.

– Det er umulig å se om biler er tatt, men så langt tyder ikke noe på det. Fra Husøy-siden har de ikke sett hjulspor inn i skredet, så vi har ikke igangsatt leteaksjon fordi vi er rimelig trygge på at ingen er tatt. Hovedredningssentralen og de andre nødetatene er varslet. Vi jobber med å få ut fagleder skred, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Jørgen Ahlquist til NTB en time senere.

Han legger til at det er mye snø og vanskelig sikt og føreforhold i området, med mye vind for øyeblikket.

Det blir tatt en ny vurdering torsdag av veimyndighetene når veien kan brøytes og åpnes.

(©NTB)