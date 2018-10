Børsen endte med nytt fall

Oslo Børs gikk tilbake også på ukens siste handledag. Hovedindeksen endte ned med 1,22 prosent til 862,80 poeng.

Siden en topp i september har hovedindeksen falt med nesten 9 prosent, skriver E24.

Mest omsatt fredag var som vanlige Equinor, fulgt av Norsk Hydro og DNB.

Blant de største selskapene var det kun røde tall å spore. Aker BP falt med 4,4 prosent, Telenor med 2,2 prosent og Marine Harvest med 1,50 prosent. DNB falt med 1,30 prosent og Equinor med 0,8 prosent.

Blant de øvrige notert på hovedindeksen noterte Frontline seg for en opptur på 8,3 prosent, mens Petroleum Geo-Services (4,9) og Norwegian (4,6) fulgte på de neste plassene. I bunnen ligger Asetek som falt med 6,8 prosent.

Også de største toneangivende europeiske aksjeindeksene falt fredag. CAC 40 i Paris falt med 1,3 prosent. DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London falt begge med 0,9 prosent.

En svak oljepris var med på sørge for at Oslo Børs ikke hentet seg opp igjen denne uka, men steg likevel på slutten av dagen etter å ha falt kraftig fra begynnelsen.

Et fat nordsjøolje ble fredag ettermiddag dermed omsatt for 77,37 dollar, opp med 0,6 prosent, mens et fat amerikansk lettolje ble solgt for 67,56 dollar, opp med marginale 0,2 prosent.

