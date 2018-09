Brøt «hooke-forbudet» i fadderuka: - Det burde fått konsekvenser

Førstelektor Elin Ørjasæter er positiv til «hooke-forbud» i fadderuka, men reagerer på at brudd på forbudet ikke medfører sanksjoner.

Da det ble kjent at journalistikklinja på OsloMet, samt to linjer ved NTNU i Trondheim, innførte et såkalt «hooke-forbud» i fadderuka, skapte det overskrifter i flere nasjonale aviser.

En ujevn maktbalanse mellom fadder og fadderbarn var hovedårsaken til forbudet, og i lys av #Metoo-kampanjen, ble et «hooke-forbud» vurdert som et hjelpemiddel i kampen mot seksuell trakassering.

LES OGSÅ: Studenter innfører forbud mot sex og klining

OsloMet var først ute med forbudet i 2017, som ble innført med bakgrunn i et par ubehagelige episoder i forbindelse med fadderuka året før.

Fikk ingen konsekvenser

FADDERLEDER: Guro Gulstuen Nordhagen, fadderleder på journalistikk ved OsloMet.

Nå skriver studentavisa Universitas imidlertid at forbudet har blitt brutt.

- Det stemmer at det var et par episoder med brudd på «hooke-forbudet», men det var situasjoner vi greide å løse veldig fint der og da, sier Guro Gulstuen Nordhagen, fadderleder på journalistikk ved OsloMet, til Nettavisen.

Nordhagen understreker at det ikke har vært noen dramatikk rundt situasjonene, og at ingen av de involverte opplevde det som ubehagelig.

- Alle faddere over hele Norge kurses til å unngå å rote rundt med fadderbarna sine eller gjøre ting de ikke kan stå for når de er edru, så det er ikke bare vi som har satt fokus på dette. Men vi innførte et «hooke-forbud» for å unngå ubehagelige situasjoner som for enkelte førsteårsstudenter kan oppleves som et overtramp. Det var imidlertid ikke tilfellet denne gangen, sier Nordhagen.

- Dere har tidligere sagt at et brudd på «hooke-forbudet» ville føre til inndragelse av fadder t-skjorta og utestenging fra fadderuke-aktivitetene, hvorfor skjedde ikke det?

- Fordi ingen av situasjonene ble ansett som et overtramp. I stedet hadde vi en samtale med de involverte og det ordnet seg veldig raskt.

Ørjasæter: - Fornuftig forbud



Både Oslomet og linjeforeningene ved NTNU har blitt kritisert for forbudet. Runa Fjellanger, idé og debattredaktør i Universitas, beskriver forbudet som overformynderi og mener at «det er på tide å slå et slag for god og tilfeldig sex – for de som liker det. Ingen skal tvinge fadderstyret på journalistikk til å hooke, men de gjør lurt i å huske at man ikke kan forby alt man ikke liker selv.»

- Jeg vet at Universitas har beskrevet oss som nissepoliti, og det ønsker vi ikke å være. Forbudet var ment som en retningslinje, med mål om å få folk til å tenke seg om et par ganger før de kliner i fylla. Våre faddere sier at vi har oppnådd det, og jeg ser derfor at det kan være hensiktsmessig å fortsette med forbudet, sier Nordhagen.

LES OGSÅ: Tre av ti studenter er ofte ensomme

Elin Ørjasæter, redaktør for nettavisen Arbeidsnytt.no og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, er i utgangspunktet positiv til et «hooke-forbud» i fadderuka.

- Jeg synes det virker fornuftig med et forbud, og det burde være lett å overholde da det kun er snakk om én uke. Fadderukene har vært preget av til dels mye alkohol, og det har vært oppslag i media om ubehagelige situasjoner tilknyttet fadderukene. Så jeg ser ingen problemer med et slikt forbud, sier Ørjasæter, og fortsetter:

- Men når man har et forbud bør det også praktiseres ordentlig. Har det vært et brudd, må det også føre til sanksjoner - uavhengig av om at de involverte synes det var uproblematisk og gøy. Bruddet på hooke-forbudet burde altså fått konsekvenser, mener høyskolelektoren.

POSITIV: - Jeg synes det virker fornuftig med et forbud, og det burde være lett å overholde da det kun er snakk om én uke, sier Elin Ørjasæter.

- Fadderne har absolutt makt



Ørjasæter er ikke enig med de som måtte mene at maktforholdet mellom fadder og fadderbarn, er helt uproblematisk.

- Fadderne har absolutt makt. Det er de som tar seg av førsteårsstudentene og viser dem rundt, så jeg synes det er helt fair å kunne forvente at de ikke kliner eller har sex med de nye studentene.

Det eneste Ørjasæter har å utsette på «hooke-forbudet», er at det ikke ble iverksatt sanskjoner ved brudd på forbudet.

- Når noen kjører i 50 i 40-sonen, så skal de få bot selv om de greide å ikke kjøre på noen. Har man et forbud som blir brutt, så må det medføre sanksjoner selv om de involverte hadde det kjempegøy. Greier de ikke å komme med sanksjoner etter regelbrudd, så har de ikke forstått sin egen regel, avslutter Ørjasæter.



Mest sett siste uken