Brudd i tariffoppgjøret i fornybarnæringen

EL og IT Forbundet har ikke klart å bli enig med Energi Norge om tariffoppgjøret for 2020. Oppgjøret går nå til mekling.

Forhandlingene har pågått siden mandag og natt til onsdag brøt forbundet forhandlingene, opplyser motpart Energi Norge.

– EL og IT Forbundet har fremmet en rekke krav, uten å tilby noe tilbake. Vi mener vi har vært konstruktive og strukket oss langt, og synes det er overraskende at forbundet velger å bryte, sier Ståle Borgersen, direktør for arbeidsliv i Energi Norge.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør og det blir dermed forhandlet om både lønnstillegg og innholdet i Energioverenskomsten – tariffavtalen mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge.

– Vi har selvfølgelig økonomiske krav, men vi har særlig fokus på reisevilkårene for våre medlemmer, sa forhandlingsleder Fred Løvli i EL og IT Forbundets til medlemsbladet Nettverk mandag.

Partene møtes tidligst hos Riksmekleren i oktober. Resultatet vil berøre over 5.000 medlemmer innen kraftproduksjon, nett- og entreprenørvirksomhet, men driften i kraftselskapene berøres inntil videre ikke av forhandlingsbruddet, opplyser Energi Norge.

(©NTB)