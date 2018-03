Brukte bilde uten å spørre - nå får Listhaug regning

- Jeg skal selvsagt betale med en eneste gang, sier Sylvi Listhaugs rådgiver.

På rad og rekke har kritikerne anklaget justisminister Sylvi Listhaug (Frp) for å gå over streken i sitt angrep på Arbeiderpartiet. I en Facebook-post som viste væpnede menn med tildekkede ansikter skrev Listhaug at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere en nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Nå får også selve bruken av bildet et etterspill. Ifølge Dagbladet tilhører byrået Associated Press (AP). NTB Scanpix - som forvalter rettighetene i Norge varsler at de nå vil sende en regning i posten. Standardpris vil være 1440 kroner, ifølge NTB.

- Vi kommer til å sende regning til Listhaug for bruken av bildet dersom hun ikke har lastet det lovlig ned fra annet sted. NTB representerer AP i Norge. Det kan se ut til at bildet er brukt av Sylvi Listhaug uten tillatelse , sier Christina Dorthellinger i NTB til Dagbladet.

Dorthellinger opplyser videre at det også er restriksjoner på hva byråets nyhetsbilder kan brukes til. Her heter det blant annet at bilder ikke kan brukes til politiske kampanjer.

Sylvi Listhaugs politiske rådgiver Espen Teigen sier at han personlig skal sørge for at kravet blir gjort opp.

- Det skal jeg selvsagt betale med en eneste gang, sier han til avisa.

