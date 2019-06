Bærumsmann tilstår å ha mottatt millionbestikkelser fra Kina og Hongkong

En innkjøpsansvarlig i Norgesgruppen-selskapet Unil har tilstått å ha mottatt bestikkelser som tilsvarer minst 28,2 millioner kroner.

Den 53 år gamle mannen fra Bærums skal ha mottatt bestikkelsene fra to innkjøpsagenter i Hongkong og Kina.

Bestikkelsene skal ha blitt utbetalt fra 2003 til høsten 2018 og ble holdt skjult for mannens arbeidsgiver. Mannen meldte seg selv for Økokrim i fjor høst, etter at arbeidsgiveren hadde startet interne undersøkelser, opplyser Økokrim.

53-åringen er også siktet for å ha hvitvasket utbyttet, blant annet gjennom kjøp i utlandet og innførsel av biler, båter og møbler for millionbeløp til Norge. Han har blant annet kjøpt fem biler og to båter mellom 2009 og 2017, ifølge siktelsen.

Unil, et datterselskap i Norgesgruppen, eier blant annet merkene Eldorado, First Price og Folkets.

Mannen er sagt opp fra sin stilling, opplyser Unil i en pressemelding.

Selskapet har hatt et økonomisk tap som følge av handlingene og har fremmet deler av tapet som erstatningskrav i straffesaken mot mannen.

Saken skal opp i Asker og Bærum tingrett, men saken er ennå ikke berammet.

(©NTB)