Fungerende kommuneoverlege Brita Øygard tar en ukes velferdspermisjon, melder Bergens Tidende.

I et automatisk svar fra hennes epost står det, ifølge BT , at årsaken er «krevende uker for mange gode kolleger, og for meg selv».

Øygard har vært fungerende kommuneoverlege siden 27. november og skal i utgangspunktet ha rollen i tre måneder. Hun fungerer samtidig som smittevernoverlege i kommunen.

