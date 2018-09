Mann fra Hordaland dømt til 19 års fengsel for overgrep

En mann i 50-årene er dømt til 19 års fengsel for jevnlig å ha forgrepet seg på datteren fra hun var i femårsalderen og fram til hun fylte 22.

Dommen i Sunnhordland tingrett slår fast at det er utvilsomt at mannen hyppig og jevnlig hadde seksuell omgang med sin datter i perioden fra 1999 til januar 2017, ifølge Bergens Tidende.

«Hyppigheten av overgrep har variert fra flere ganger om dagen, til som regel minst å være flere ganger i uken», heter det i dommen.

Selv har 51-åringen nektet straffskyld siden han ble pågrepet i fjor vår. Dette synet fastholdt han da han forklarte seg i tingretten i forrige måned, men han ble altså ikke trodd.

– Fryktregime i hjemmet

Mannen er også dømt for å ha brukt vold mot sin tidligere samboer og øvrige barn, og for å ha etablert et fryktregime i hjemmet hvor trusler om vold var dagligdagse.

I retten forklarte datteren at faren ofte kom på besøk etter at hun flyttet for å studere. Da kunne hun bli voldtatt så ofte som fem-seks ganger om dagen, sa hun.

– Vold har alltid vært en del av hverdagen min. Han har vært voldelig mot meg og søsknene mine så lenge jeg kan huske. Han har vært voldelig mot husdyr vi har hatt. Mot moren min, sa hun da hun vitnet, ifølge BT.

Avviste anklager

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale en samlet erstatning på i overkant av én million kroner til datteren, ekssamboeren og til sine tre sønner.

Mannen avviste alle anklager under rettssaken.

– Jeg har aldri forgrepet meg på barn. Jeg har sittet ett år i fengsel uten at noen hører på meg, sa mannen.

