Bunadskontroll på Gardermoen

Oslo lufthavn lager egen bunadssluse i sikkerhetskontrollen 17. mai.

Oslo lufthavn ber folk beregne god tid i sikkerhetskontrollen 17. mai, men vil la alle med bunad gå gjennom egne sluser.

Oslo lufthavn venter opp mot 100.000 reisende til og fra Gardermoen 16. og 17. mai og kommer med et ekstra tilbud for å lette reisen for de som kommer i bunad:

En egen bunadssluse i sikkerhetskontrollen skal forhåpentligvis begrense køene.

Søljer vil gi utslag

Kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen opplyser at det er familieslusene som kan benyttes for de med bunad 16. og 17. mai. Han har følgende tips for deg som reiser i bunad:

- Du kan fint ta med bunad og bunadssmykker inn i flyet som håndbagasje, men det kan lønne seg å være litt forberedt og ha god tid før du skal gjennom sikkerhetskontrollen. Søljer, knapper og smykker vil gi utslag i metalldetektoren. Samle bunadssmykker i en smykkepose eller i et smykkeskrin og vis det til sikkerhetskontrolløren når du forteller at du har med bunad i håndbagasjen, sier Andersen ifølge en pressemelding.

Bunadskniv må sendes som innsjekket bagasje, understrekes det.

- Unngå lange reimer

Om du benytter lufthavnens selvbetjente løsninger og leverer inn bagasjen selv, oppfordres de reisende til å knytte sammen lange reimer, hemper eller stropper slik at de ikke kan henge seg fast i bagasjebåndet. Dette gjelder spesielt for sekker og bagger. Er du i tvil om din bagasje er godt nok pakket, kontakt personalet i nærheten.

Mest sett siste uken