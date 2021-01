Buskerud Sivilforsvar overtar oppdragsledelsen til DSB i Gjerdrum

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blir værende i Gjerdrum og støtter kommuneledelsen med sivilforsvarsstyrker og nødkommunikasjon.

DSB skriver i en pressemelding at det nå er Buskerud Sivilforsvarsdistrikt som skal overta oppdragsledelsen i Gjerdrum etter Oslo og Akershus, som har vært på plass siden kvikkleireskredet natt til 30. desember.

Direktoratet opplyser at arbeidet nå er over i en annen fase, hvor andre ressurser er mer aktuelle. De vil bistå Ask kommune til kommunen selv har fått på plass vaktressurser ved skredområdet.

– DSBs oppgave er å bidra til at ressursene for fortsatt god beredskap finner hverandre. Vi vil bistå kommunen sammen med andre gode krefter, sier direktør Elisabeth Aarsæther.

Så langt har i alt 500 tjenestepliktige befal og mannskaper jobbet for å støtte kommunen, politiet, og redningsmannskapene. De har blant annet driftet pårørendesentrene, ordnet sikring, lys og varme, telt til mannskaper og mediene, lensemateriell og kjøretøy.

