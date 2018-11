Buss, bil og lastebil har sklidd av veien: - Der er det ekstremt glatt

Veien stengt og strøbil er på vei.

(RB): Langs Øvre Hagaveg på Årnes er det trøbbel. Ifølge politiet har en buss, en bil og en lastebil sklidd delvis av veien.

– Det er ikke snakk om personsskader, men det er ekstremt glatt på stedet, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til rb.no onsdag formiddag.

Ved 09.40-tida opplyste politiet at veien var stengt. Tungberger er på vei for å rydde opp.

– Vi har også kontaktet Statens vegvesen, slik at det blir strødd på stedet, sier Aas.

RB omtalte tidligere onsdag morgen at nattens lille snøfall hadde skapt problemer flere steder. En sjåfør i slutten av tenårene kjørte av veienpå Auli i Nes natt til onsdag.

– Han hadde ikke høy hastighet, men kjørte i grøfta i en sving. Det var glatt, bekrefter operasjonsleder i Øst politidistrikt, Kristian Loraas.

Bilen gjorde et rundkast.

– Den havnet på taket og airbager ble utløst. Sjåføren ble imidlertid ikke skadet, sier Loraas.

Utforkjøringen skjedde ved fire-tiden i natt.

Meteorologene melder da også om et vær som kan gi problemer på veiene.

- Det drysser litt fra fra skylaget Østafjells i dag. Dette kan lokalt gi vanskelige kjøreforhold på småveiene, skriver de på twitter.

Statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes sier til yr.no, at det er vanskelig å si noe om hvordan vinteren blir i år.

Snørik vinter?

Sist vinter var snørik - det var dobbelt så mange skidager som i 2017 - men det betyr ikke at man kan forutsi denne. En skidag defineres som en dag med mer enn 25 cm snø.

- Klimaendringer gjør at både temperaturen og nedbøren øker, men enda er ikke temperaturøkningen så stor at den har begynt å redusere snømengdene i de høyestliggende fjellområdene (over 1300 m).

- Det er altså ikke slik man må forvente en snøfattig vinter i Sør-Norge i år siden den forrige var snørik.