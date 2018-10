Buss med skolebarn har kjørt av veien

(Nordlys): En buss med 32 skolebarn har kjørt av veien ved Evenskjer i Skånland.

- Bussen kjørte i veggrøften da en løs vegskulder gav etter, skriver politiet på Twitter.

Det ble først meldt om at det ikke var noen personsskole, men siden er det avgjort at fire barn sendes til UNN for nærmere undersøkelser.

- Barna blir fulgt opp av helsepersonell på skolen. De fant ut at fire av barna skulle sendes til sykehus for undersøkelser, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt.

De pårørende er varslet av skolen.

Politiet og ambulanse har gjort seg ferdig på ulykkesstedet og bussen er fjernet fra grøfta.

- Det er opprettet sak og politiet vil etterforske videre, sier Meyer.

