Busser skal beskytte barnetoget også i år

Beredskapsetaten i Oslo har besluttet å sette ut busser som skal sperre sentrumsgater 17. mai også i år, selv om trusselvurderingen er nedjustert.

Trusselvurderingen var oppjustert til «sannsynlig» 17. mai i fjor, og barnetoget i Oslo var flankert av busser som sperret gatene inn mot Karl Johan som et tiltak for å forhindre terror.

I november 2017 ble trusselvurderingen nedjustert fra «sannsynlig» til at det var «mulig» med et angrep, men samme sikkerhetstiltak blir likevel gjennomført i årets feiring, skriver NRK.

Beredskapssjef Ann Kristin Brunborg i Oslo kommune sier at dette innebærer sperring av sentrumsgater med store blomsterkrukker og kjøretøyer. Hun forteller også at politiet har bedt kommunen å stille med busser igjen.

– Det er et trusselbilde som krever at vi skal sikre barnetoget. Trusselnivået var et hakk høyere i fjor, men vi hadde også sikringstiltak før det, sier hun til rikskringkasteren.

Politiet driver fortsatt med planlegging av beredskapen 17. mai, og kan ikke bekrefte hvorvidt de vil bruke disse hvite trailerne som et sikkerhetstiltak også i år.

Brunborg tror imidlertid at publikum vil merke lite til tiltakene.

– Mye av dette er tiltak folk er vant til å se i bybildet. I fjor fikk vi mange positive tilbakemeldinger på at det ikke var stor inngripen i bybildet, og at folk syntes det var helt greit, sier hun.

Les også: MDG går inn for nasjonalt forbud mot gassballonger på 17. mai

Politiet i Oslo sier til NRK at de fortsatt er i planleggingsfasen og ikke ønsker å si noe om sikkerhetstiltakene nå. De kan heller ikke bekrefte om de hvite, tunge trailerne vil bli brukt i år.

Brunborg sier også at beredskapsetaten vurderer å flytte de store blomsterkrukkene midt på gaten i Karl Johan, for hindre at de står i veien for barnetoget.

Les også: Ekspert har én god og én dårlig nyhet til pollenallergikere



Mest sett siste uken