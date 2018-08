Butikk søkte etter «norsk» kvinne - skapte raseri på sosiale medier

Annonseteksten fikk folk til å rase på sosiale medier. - Jeg har hatt en bratt læringskurve i denne saken, sier butikksjefen.

OSLO (Nettavisen): - Jeg har bare dummet meg ut, og beklager det, sier daglig leder i klesbutikken på Sandvika Storsenter til Budstikka etter at hun i en stillingsannonse søkte etter en medarbeider som både var «norsk», «dame» og «voksen». Annonsen ble senere trukket, men er delt og kommentert på sosiale medier. «En velfungerende klesbutikk bør være en bedre representant og ha gode verdier som ikke diskriminerer andre så åpent», lyder en av reaksjonene på Facebook.

Seniorrådgiver Carl Fredrik Riise i Likestillings- og diskrimineringsombudet sier til Budstikka at annonsen bryter med diskrimineringsloven på tre punkter: Det er verken lov til å kreve at arbeidstakeren er en kvinne, sette krav til alder eller skrive at man ønsker en person som er norsk, ifølge ombudet.

- Jeg har hatt en bratt læringskurve i denne saken og kan bare beklage, sier butikksjefen til Nettavisen.

- Jeg er så lei meg

Hun forteller at det var stor pågang av søkere da hun gikk inn på Finn.no for raskt å oppdatere annonsen som lå ute. Hun sier hun ønsket å presisere at søkerne måtte kunne norsk, men endte opp med å skrive «norsk» i stedet for «norskspråklig».

I annonseteksten ble dette stående som ordlyd: «Ønsker en NORSK (voksen) varmhjertet, utadvendt dame til nyåpnet butikk på Sandvika Storsenter, med interesse for klær».

- Jeg er så lei meg for dette og for at jeg har såret noen. Samtidig er jeg redd fordi jeg føler at jeg har tråkket oppi et vepsebol, sier hun videre om reaksjonene etter at annonsen ble delt og spredt på Facebook.

Kvinnen sier til Nettavisen at hun absolutt ikke har noe ønske om å utelukke de som ikke har norsk bakgrunn og viser til at hun allerede har tre ansatte med innvandrerbakgrunn og at de gjør en utmerket jobb.

Fakta: Dette sier loven om diskriminering

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk. Forbudet omfatter diskriminering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i første ledd. Forbudet gjelder også hvis en person blir diskriminert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og diskrimineringen skjer på grunn av forhold som nevnt i første ledd. Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling etter §§ 7 og 8 som ikke er lovlig etter §§ 9, 10 eller 11. (Hentet fra paragraf 6 i kapittel 2 i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering).

- Ble stoppet av oss

Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i Finn.no, sier til Nettavisen at annonsene som publiseres hos dem, inkludert stillingsannonser, går gjennom en automatisk kontroll.

- I denne kontrollen er det blant annet kontroll på ord, men denne annonsen ga ingen utslag på kontrollen, og ble publisert. Vi oppfordrer alle brukere som opplever noe uønsket om å ta kontakt med oss, og det var også det som skjedde i dette tilfellet. Vi fikk tips fra brukere om at denne teksten var uheldig, og annonsen ble stoppet av oss, sier han i et epostsvar til Nettavisen.

Gjefsen sier at de som annonserer på Finn.no plikter å rette seg etter Norges lover og regler, og Finn.no sine annonseregler.

- Dersom man bryter dette påberoper vi oss retten til å stanse annonsen til dette er rettet opp, skriver han.

