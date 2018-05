Bydel droppet 4-årskontrollen - har ikke nok folk

Mangel på helsesøstre og stor tilflytting, gjorde at Vestre Aker droppet fireårskontrollen for 130 barn.

«Bydelen vil sterkt beklage at vi ikke har mulighet til å gi deres barn tilbud om 4-årskontroll, grunnet stor tilflytting til bydelen og mangel på helsesøstre.» skriver Akersposten.

Det står i brevet som foreldre til 130 barn i bydelen har mottatt.

Fireårskontrollen er den siste av mange kontroller som barn skal gjennom på helsestasjonene. Her får barn snakke med fagpersoner som viktige tema i barns utvikling, samt sjekk av hud, syn, vekt og høyde.

Bydelen oppfordret foreldre til å oppsøke fastlegen for å sjekke synet til barna.

Elin Kate Målsnes, tjenesteleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten i bydelen, sier til Akersposten at de har for få helsesøstre, og at mange barn blir fem år før de er inne på fireårskontroll.

– Barna ville rett og slett bli for gamle. Vi valgte derfor å begynne å sende ut disse brevene, sier hun.

En av foreldrene som har fått brevet, er Kari-Anne Skarpaas som er styrer i Rønningen Kanvas-barnehage i Ullernåsen.

– Jeg vet dermed at denne kontrollen er viktig, spesielt for førstegangsforeldre og for barn som ikke går i barnehage, sier hun til Akersposten.

– Én ting er hva man snakker med barnehagen om, men det er ting vi i barnehagene ikke har kompetanse på, som de har på helsestasjonen, sier hun.

Helsetasjonen har nå fått pålegg om å gjennomføre en enklere fireårskontroll for de 130 barna, der syn og hørsel blir testet, skriver Akersposten.

