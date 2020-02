Bygg i brann i Sandnes

Flere personer er evakuert etter at det brøt ut brann i et bygg i Sandnes. Bygget er fullstendig overtent.

– Fire personer fra omkringliggende hus er evakuert, opplyser Sørvest politidistrikt.

Bygget ligger i Lutsiveien i Sandnes. Veien er nå stengt forbi stedet. Elever og lærere på en skole i nærheten har fått beskjed om å holde seg innendørs.

Politiet trodde det var gassbeholdere i bygget som sto i fare for å sprenges, men etter å ha kommet i kontakt med byggets eier viste dette seg å ikke stemme. En skarpskytter var på vei for å skyte hull på gassbeholderen.

– Eieren sier at det ikke er gass her. Vi har derfor ikke behov for skarpskytteren likevel, sier operasjonsleder Helene Strand til NTB.

Politiet opprettholder likevel evakueringene og sikkerhetssonen på 300 meter.

Brannvesenet kjøler ned bygget fra utsiden. Brannen ble meldt ved 10-tiden tirsdag.

– De kan komme litt nærmere bygget nå og jobber med slokking. Strømselskapet har kuttet strømmen, sier Strand.

Taket på bygget har falt ned.

