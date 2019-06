Byggesaksbehandler i Drammen dømt til fem og et halvt års fengsel for grov korrupsjon

En tidligere saksbehandler i Drammen er dømt til fem og et halvt års fengsel for omfattende korrupsjon og dokumentfalsk knyttet til byggesøknader.

Dommen mot den nå 61 år gamle kvinnen gjelder 30 tilfeller av korrupsjon og 19 tilfeller av dokumentfalsk, ifølge lagmannsretten. Straffen på fem og et halvt års fengsel er seks måneder kortere enn den som ble avsagt i Drammen tingrett i fjor vår, men i samsvar med aktors påstand.

I tillegg er kvinnen dømt til inndragning av utbyttet på 1,2 millioner kroner.

En annen tiltalt, en 47 år gammel mann, er dømt til to og et halvt års fengsel for medvirkning til 15 tilfeller av grov korrupsjon. Han ble dømt til inndragning av utbytte med 125.000 kroner.

Kvinnen er funnet skyldig i over flere år å ha tatt imot bestikkelser for å godkjenne byggesøknader, mens mannen er tiltalt for å være hennes medhjelper. Forholdene strekker seg fra september 2013 og fram til starten av 2016.

Begge de tiltalte nektet straffskyld på alle punkter i den ti side lange tiltalen.

