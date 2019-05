Byggingen av vindkraftverk på Frøya stanses midlertidig etter pålegg fra Kommunaldepartementet

Kommunaldepartementet bestemte mandag ettermiddag å stanse byggingen av vindkraftverk inntil videre. - En fantastisk melding å få, sier aksjonsleder.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): – Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Selskapet Trønderenergi bemerker at departementet ikke har gjort noen realitetsvurdering av saken.

– Vi er overrasket over vedtaket, men vi har fått forklart at utsatt iverksettelse i forkant av behandling av saker med naturinngrep er normal praksis i slike tilfeller, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i en pressemelding fra Trønderenergi.

Han bekrefter at anleggsarbeidet nå stoppes i påvente av departementets behandling.

Også blant aksjonistene på Frøya var overraskelsen stor mandag ettermiddag, forteller en glad og sliten aksjonsleder Eskil Sandvik på telefon til Nettavisen.

GLAD VINDKRAFTMOTSTANDER: Eskil Sandvik er leder i Aksjonen mot vindkraftverk på Frøya. Her viser han frem norsk flagg en anonym giver sendte aksjonistene før helga. Foto: Stein Nervik

- Det har vært litt av en dag. Det startet med at vi ble jaget over heia av politi i morgentimene, til denne fantastiske meldingen noen timer etterpå. Dette hadde vi ikke forventet, så det har gått fra sorgtårer til gledestårer på noen timer.

Fra krisemøte til fest

Han forteller videre at aksjonistenes advokat heller ikke hadde forventet stans i anleggsarbeidene.

- De fortalte oss at dersom departementet stanser arbeidet, så er det noe i gjære. Nå skal vi ha en liten feiring istedet for krisemøtet vi kalte inn til etter at politiet jaget oss i morgentimene, sier Sandvik.

Aksjonistene har "gått vakt" ved anleggsområdet døgnet rundt siden anleggsarbeidet ble gjenopptatt for to uker siden.

Forberedt på videre kamp

- Etter feiringa i dag skal vi hjem og hvile oss. Vi er forberedt på at det blir nye runder og da er det viktig at vi er uthvilt til å fortsette kampen.

Bakgrunnen for mandagens vedtak i kommunaldepartementet, er at Frøya kommune påla Trønderenergi å stanse arbeidet med vindkraftparken. Begrunnelsen for pålegget, var at Trønderenergi ikke hadde startet anleggsarbeidet innen fristen på tre år.

Trønderenergi anket vedtaket inn til Fylkesmannen som 10. mai opphevet vedtaket. Det er dette vedtaket kommunen nå har anket inn for kommunaldepartementet. Kommunen krever at departementet opphever vedtaket og gjennom en slik opphevelse stanser vindkraftutbyggingen.

I en pressemelding understreker kommunaldepartementet at vedtaket om midlertidig stans av anleggsarbeidet ikke betyr at departementet har tatt stilling til om det er feil eller mangler ved Fylkesmannens vedtak som innebærer at dette er ugyldig.